Il rilevatore suona, squadra Svs mette in salvo due persone
Una volta entrati nell’abitazione, il rilevatore di monossido di carbonio ha allertato i volontari che hanno evacuato i presenti e attivato i vigili del fuoco
Nel pomeriggio del 22 novembre, in zona piazza della Repubblica, un intervento da codice bianco in appartamento si è rivelato più delicato del previsto per i volontari Svs intervenuti. Una volta entrati nell’abitazione, il rilevatore di monossido di carbonio di cui sono dotati ha iniziato a suonare. La squadra ha quindi evacuato le due persone presenti e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per ulteriori verifiche e la messa in sicurezza dell’ambiente. Provvidenziale l’uso del dispositivo che ha evitato conseguenze più gravi.
