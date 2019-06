Imbarcano acqua: salvati a 3 miglia dalla costa

Imbarcazione a motore di circa 13 metri con due uomini a bordo imbarca acqua a circa 3 miglia a Nord del porto di Cala de’ Medici: tratti in salvo

Sono da poco passate le 17 del 7 giugno quando alla radio della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno perviene una richiesta di soccorso.

Si tratta di un’imbarcazione a motore di circa 13 metri con due uomini a bordo, entrambi quarantenni di nazionalità italiana, che imbarca acqua a circa 3 miglia a Nord del porto di Cala de’ Medici.

Immediato l’invio in zona della Motovedetta SAR CP 867 di Livorno e del gommone GC 333 di Vada, che individuano l’unità grazie alla condivisione della posizione in tempo reale.

In poco meno di mezz’ora i mezzi della Capitaneria sono sul punto e trasbordano i due occupanti, in buone condizioni di salute.

La Invidia, questo il nome dell’imbarcazione, è fortemente appoppata e sul posto dirige anche un’unità dei vigili del fuoco, mentre viene dirottato un pattugliatore della finanza, in transito a circa 11 miglia dal punto, che giunge in zona intorno alle 18. Contemporaneamente da Cala de’ Medici parte un’ulteriore unità con a bordo i sommozzatori del porto, muniti di palloni per cercare di garantire il galleggiamento dell’imbarcazione.

Il lavoro congiunto di tutti i mezzi operativi giunti prontamente in zona sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Livorno ha consentito di evitare l’affondamento della Invidia, e il conseguente inquinamento che sarebbe stato causato dalla fuoriuscita del carburante contenuto nelle casse di bordo. L’unità, rimorchiata dal pattugliatore della Guardia di Finanza all’interno del porto di Cala de’ Medici, è stata ora alata al fine di verificare le cause del sinistro.