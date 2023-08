Importuna clienti e commercianti del mercatino del venerdì, denunciato

Fermato da due agenti in borghese della polizia municipale e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e norme sull'immigrazione

Un cittadino straniero che importunava clienti e commercianti del Mercatino del Venerdì è stato fermato da due agenti in borghese della polizia municipale. E’ accaduto intorno alle 11,30 del 4 agosto in via Allende, per l’esattezza. L’uomo barcollando si aggirava tra i banchi da qualche minuto. Quando è stato bloccato avrebbe dato in escandescenza. Alla fine è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e norme sull’immigrazione.

