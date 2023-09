Importuna i passanti: in tasca aveva 2 grammi di hashish

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno sono intervenuti sul lungomare cittadino a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini ed avventori di locali per un giovane che importunava i passanti

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno sono intervenuti sul lungomare cittadino a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini ed avventori di locali per un giovane che importunava i passanti.

All’arrivo sul posto i militari hanno individuato un 18enne in stato di alterazione, verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa due grammi di hashish, detenuti per uso personale. Il giovane, di origini straniere ma domiciliato a Livorno, è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 e la droga sequestrata.

Condividi: