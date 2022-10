In auto con eroina e coltello: sanzione, patente ritirata e denuncia

Intervento della volante in via Goito dove è stato fermato un automobilista italiano con una modica quantità di eroina (nel comunicato della questura non è stato specificato il quantitativo). L’uomo è stato sanzionato ex art. 75 D.P.R. 309/90, la patente di guida gli è stata ritirata e l’auto affidata al proprietario. E’ stato inoltre deferito ex art. 4 L. 110/75 per il possesso di un coltello.

