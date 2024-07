In auto con fare sospetto tra le case, scoperti da poliziotto fuori servizio

Dopo averli notati in zona Stadio mentre si aggiravano con fare sospetto, il poliziotto ha chiamato la sala operativa e una volante li ha poi intercettati in Variante fermandoli nella prima stazione di servizio disponibile: accompagnati al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria a Roma

Durante il controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati, ieri 10 luglio un poliziotto libero dal servizio ha notato due uomini a bordo di un’auto mentre in zona Stadio si aggiravano con fare sospetto tra i condomini intenti ad osservare gli ingressi delle abitazioni. Seguendo i loro movimenti, l’agente ha contattato la Sala Operativa della Questura chiedendo l’intervento del personale della Sezione Volanti. Gli stranieri, accortisi di essere seguiti, sono saliti su un’auto e si sono dileguati. Ma grazie alla descrizione del veicolo e dei due uomini, i colleghi della Sezione Volanti sono riusciti ad intercettare il mezzo in Variante, direzione nord, e a fermarlo nella prima area di servizio disponibile. Dai successivi accertamenti sono risultati essere georgiani del 1990 e 1976, irregolari sul territorio nazionale, ed il primo con precedenti per furto in abitazione e stupefacenti. Condotti negli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti, sono stati poi accompagnati al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria a Roma.

