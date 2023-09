In auto con hashish, contanti e due bilancini: due denunciati

Fermati e controllati in via della Cinta Esterna a bordo della vettura sono stati rinvenuti 40,61 grammi lordi di hashish, 495 € suddivisi in banconote di piccolo taglio e due bilancini funzionanti

Il 13 settembre percorrendo via della Cinta Esterna una volante ha controllato un’auto con a bordo due tunisini di 24 e 38 anni. A bordo della vettura sono stati rinvenuti 40,61 grammi lordi di hashish, 495 € suddivisi in banconote di piccolo taglio e due bilancini funzionanti. Visti i comportamenti insofferenti al controllo e i loro precedenti di polizia i due sono stati accompagnati in questura per accertamenti ulteriori dove sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 e 110 del codice penale. Il tutto è stato sequestrato così come l’auto sulla quale viaggiavano in quanto mezzo utilizzato per trasportare la droga. Terminati gli atti di rito sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto non in regola sul territorio nazionale.

Condividi: