In auto con mazza da golf e vaso: denunciati per detenzione di armi improprie

All'interno del veicolo i poliziotti hanno trovato una mazza da golf di 97 centimetri e un vaso di legno di 46 centimetri

Mediagallery

Sono stati fermati da una volante della polizia durante il normale pattugliamento del territorio nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 aprile. Gli agenti, coordinati dal vice questore Francesco Falciola, hanno perquisito l’auto, una Alfa GT, sulla quale viaggiavano due tunisini di 34 e 39 anni già fermati ad inizio mese e già denunciati per detenzione ai fini di spaccio per il possesso di sostanza stupefacente pari a 10 grammi.

In questa occasione invece all’interno del veicolo i poliziotti hanno trovato una mazza da golf di 97 centimetri e un vaso di legno di 46 centimetri.

Entrambi sono stati denunciati per detenzione di armi improprie e uno di loro segnalato alla Prefettura per utilizzo personale di sostanza stupefacente a causa di un grammo di cocaina trovato in suo possesso. Le loro posizioni sono al vaglio della questura anche ai fini di adozione di misure tipo divieto di permanenza all’interno del Comune di Livorno o altre da definire.