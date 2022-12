In auto con panetti e dosi di droga: coppia ai domiciliari

Ennesima attività antidroga di rilievo quella effettuata da carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cecina in collaborazione con quelli della Stazione di Rosignano Solvay che, nei giorni scorsi, hanno arrestato una coppia di stranieri, lei rumena di 23 anni e lui marocchino di 36 anni, residenti rispettivamente a Cecina e a Livorno. L’abitazione della donna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbe stata la base operativa per una fiorente attività di spaccio gestita dalla coppia. I carabinieri insospettiti dal continuo andirivieni di persone dall’abitazione hanno deciso di entrare in azione e porre sotto attenzione i movimenti della coppia. Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, pertanto, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina notata l’autovettura della donna con entrambi a bordo ha proceduto a fermarla e a perquisirla con estrema attenzione.

Il controllo si è concluso con la scoperta di una rilevante quantità di stupefacente nell’autovettura: 705 grammi di hashish e 2 gr di marijuana, tutti suddivisi in panetti e/o dosi, materiale utile al confezionamento ed una somma di 655 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’AG. L’arresto della coppia è stato convalidato dall’AG e per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di residenza.

