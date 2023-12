In auto con pistola, cocaina e 47mila euro: denunciati

Nella serata di giovedì 28 dicembre intorno alle 23 in via Settembrini, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura, ha proceduto al controllo di un’auto con a bordo 4 persone successivamente identificate per tre cittadini marocchini (classe ’87, ’81 e ’90 con precedenti a carico) ed una cittadina italiana dell’83.

Nel mentre anche una pattuglia della Guardia di Finanza si avvicinava collaborando all’attività posta in essere.

I poliziotti hanno proceduto ad un controllo più accurato del mezzo sul quale viaggiavano con una perquisizione che ha portato alla luce la presenza di una pistola beretta calibro 7.65 che da controlli non risultata rubata, due bilancini di precisione, sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 7 grammi ed una borsa da computer con all’interno un ingente somma di denaro suddiviso in banconote di vario taglio per un totale di circa 47.000 mila euro.

Le persone sono state accompagnate in questura e sottoposti a fotosegnalamento e successivamente denunciati in stato di libertà in concorso tra di loro per possesso ingiustificato di arma comune e per detenzione ai fini di spaccio ai sensi dell’art.73 dpr.309/90.

