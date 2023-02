In auto contromano verso piazza Dante, fermati tre giovani

La polizia ha fermato l'auto in viale Risorgimento con a bordo tre giovani tra i 19 e i 24 anni: tutti e tre sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti (trovata marijuana) e il conducente denunciato per guida in stato di ebbrezza. All'automobilista è stata anche tolta la patente

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, orientata in particolare nel fine settimana anche al contrasto alle condotte di guida pericolose per la sicurezza stradale, alle 14,30 dell’11 febbraio una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico diretto dal vice questore Francesco Falciola transitando lungo viale Alfieri notava un veicolo con tre giovani svoltare a destra sul controviale di viale Carducci per poi procedere contromano in direzione Piazza Dante; l’auto è stata raggiunta e fermata in prossimità di viale Risorgimento dove si procedeva al controllo del veicolo e degli occupanti: tutti italiani, di Pontedera, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni alle forze di polizia circa la propria identità personale. All’esito del controllo il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (violazione accertata mediante etilometro in dotazione alla polizia di Stato) e gli è stata ritirata la patente di guida, mentre tutti venivano segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti avendo gli agenti nell’occasione anche sequestrato marijuana detenuta dai giovani.

Condividi: