In auto marijuana e un coltello, a casa tre piante di cannabis: arrestato 65enne

Con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti è stato arrestato un uomo di 65 anni. A casa cinque chili di piante di "cannabis indica"

I carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo nel corso di un’attività di controllo del territorio hanno arrestato un 65enne, trovato in possesso di sostanza stupefacente e un coltello a serramanico.

Stava chiacchierando tranquillamente con il telefonino appoggiato all’orecchio nonostante fosse al volante della sua auto, ma inaspettatamente si è trovato davanti al parabrezza la paletta dei carabinieri, che lo hanno fermato per un controllo stradale in centro.

Dopo aver approfondito l’accertamento alla banca dati e per le circostanze di tempo e luogo, il 65enne ha iniziato a destare sospetto ed è stato sottoposto a controllo. L’intuizione dei militari si è rivelata fondata in quanto, dalla perquisizione veicolare hanno rinvenuto all’interno del vano portaoggetti circa 10 gr di “marijuana” e un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm di cui 8,5 cm di lama. I militari hanno esteso gli accertamenti presso la sua abitazione, in provincia di Grosseto, dove sono stati trovati e sequestrati ulteriori 15 grammi di “marijuana” contenuta in più confezioni, 3 piante di “cannabis indica” del peso complessivo di circa 5kg, materiale atto al confezionamento e circa 230 euro in banconote di vario taglio.

Il tutto veniva sottoposto a sequestro e con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti l’uomo è stato tratto in arresto.

Nel medesimo contesto, lo stesso veniva sanzionato al codice della strada per utilizzo di telefono cellulare alla guida e mancata revisione, nonché deferito in stato di libertà per il possesso ingiustificato del suddetto coltello rinvenuto all’interno dell’autovettura. Il 65enne è stato associato in regime di “arresti domiciliari” nella propria residenza e a seguito di udienza al Tribunale di Livorno, il Giudice ha disposto la convalida.

Condividi: