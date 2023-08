In balia delle onde all’Accademia: salvato

Sul posto la Svs con Estate Sicura, la polizia e la Misericordia di Montenero.

Un giovane livornese è stato salvato, la mattina di domenica 6 agosto intorno alle 12, dai volontari della Svs intervenuti durante il turno domenicale di Estate Sicura, in seguito ad una telefonata arrivata al 112, numero unico di emergenza, per un ragazzo in difficoltà con le onde sulla spiaggetta dell’Accademia (viale Italia), davanti all’ippodromo Caprilli.

L’allarme è scattato perché un ragazzo, probabilmente in stato confusionale, si stava buttando in mare, in un primo momento completamente vestito, rischiando la propria incolumità a causa delle onde e della forte risacca dovuta alle condizioni meteo marine non ottimali per la giornata odierna.

Sul posto è intervenuta la polizia e anche un’ambulanza con defibrillatore della Misericordia di Montenero. Il giovane è stato tratto in salvo evitando così il peggio. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

