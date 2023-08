In carcere un 27enne per l’accoltellamento in zona Stazione

La persona fermata, classe 1996 con numerosi precedenti di polizia, è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria e condotta direttamente in carcere. Le indagini condotte dalla squadra mobile proseguono

La serrata attività investigativa condotta dalla polizia ha consentito in tempi brevi di individuare l’autore dell’accoltellamento avvenuto il 20 agosto in via Donnini ai danni di un cittadino moldavo di circa 30 anni. La persona fermata è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria e condotta direttamente in carcere. Si tratta di un cittadino tunisino classe 1996 con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti in Italia senza fissa dimora. Le indagini condotte dalla squadra mobile proseguono. Sul posto era intervenuta un’ambulanza della Svs con medico a bordo. Il tutto è accaduto davanti agli occhi di alcuni passanti i quali non hanno esitato a chiamare i soccorsi vedendo la persona ferita.

