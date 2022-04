In casa 800 grammi di hashish: arrestata 29enne

I poliziotti rispondono alla chiamata di un maltrattamento e una volta arrivati in casa vengono attirati da uno "strano" odore scoprendo gli 800 grammi circa di hashish

Una donna di 29 anni è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stata trovata con 800 grammi di hashish in casa. Gli agenti della squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGS) diretta dal vice questore Francesco Falciola sono intervenuti nell’appartamento, in zona Corea, per la chiamata della 29enne che spiegava ai poliziotti di aver subito un maltrattamento dal compagno. Quando i poliziotti sono arrivati non hanno trovato l’uomo. Attirati da uno “strano” odore hanno effettuato un controllo trovando gli 800 grammi circa di hashish suddivisi in 8 panetti da cento grammi.