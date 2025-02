In casa 850 grammi di hashish, arrestato

Arrestato un cittadino nordafricano 30enne gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti. In casa anche 7.000 € in contanti

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino nordafricano 30enne gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti. Nei pressi dell’abitazione in cui risiede erano stati registrati insoliti movimenti di persone lasciando presagire un’attività continuativa di spaccio. Avuta contezza dei riscontri ottenuti dalle indagini, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare scoprendo oltre 850 grammi di hashish in un sacchetto di plastica posizionato in modo defilato sul terrazzo, materiale idoneo al confezionamento di dosi da smerciare e 7.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

