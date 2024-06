In casa armi, munizioni, esplosivi e stupefacenti: arrestato

Fatto ingresso nell’abitazione, i militari hanno eseguito una perquisizione recuperando: un fucile monocanna cal. 12 Beretta risultato oggetto di furto; svariati coltelli; uno sfollagente telescopico e un “nunchaku”; munizioni, 66 cartucce di diversi calibri ed esplodenti, 15 confezioni contenenti molteplici colpi di fuochi d’artificio. Inoltre trovati stupefacenti, 50 € falsi, una maschera di carnevale; una coppia di ricetrasmittenti; alcune targhe per veicoli e ciclomotori; alcuni smartphone e una tessera sanitaria intestata ad una terza persona

I Carabinieri della Compagnia di Cecina e della Compagnia di Livorno, con a supporto due unità cinofile (addestrate ricerca esplosivo e droga) dal Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, hanno arrestato in flagranza di reato un 62enne livornese, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e patrimonio, gravemente indiziato di diversi reati. Come si legge in un comunicato stampa del 20 giugno qualche giorno fa i carabinieri, per avvalorare alcuni sospetti maturati nell’ambito delle attività di iniziativa per la prevenzione e repressione dei reati a Livorno e in provincia, hanno fatto irruzione in una abitazione di Livorno dove erano stati registrati segnali di presenze sospette nonché di armi e munizioni non denunciate o addirittura clandestine.

L’operazione ha preso avvio nelle prime ore della mattina. Fatto ingresso nell’abitazione e sue pertinenze in cui vive il 62enne, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare approfondita che ha consentito di recuperare un cospicuo numero di armi: un fucile monocanna cal. 12 Beretta risultato oggetto di furto; svariati coltelli; uno sfollagente telescopico e un “nunchaku”; munizioni, 66 cartucce di diversi calibri ed esplodenti, 15 confezioni contenenti molteplici colpi di fuochi d’artificio di varie specie di cui non era mai stata denunciata la detenzione. Non solo: nel corso della perquisizione sono stati anche rinvenuti 35 grammi di hashish; 70 grammi di polvere bianca suddivisa in tre sacchetti e riconducibile a sostanza da taglio; materiali per il confezionamento (sacchetti di plastica di varia tipologia); 5 bilancini di precisione e un quaderno, ovvero una sorta di “libro mastro” contenente annotazioni che potrebbero essere ricondotte all’elenco delle consegne di stupefacente ai diversi “clienti” della “centrale di spaccio” (analoghe operazioni su tutto il territorio della provincia labronica nell’arco degli ultimi quattro mesi ha portato a scoprirne due a Livorno, una a Vada ed un’altra a Venturina). Nell’abitazione era inoltre presente anche una banconota da 50 euro falsa che all’uomo è valsa anche la contestazione del reato di introduzione e la spendita di denaro falso. Ad ulteriore riprova che fosse dedito ad attività delittuose e che da esse traesse il proprio sostentamento, si legge nella nota stampa, sono stati trovati oggetti di uso comune ma che, per lo specifico contesto di tempo e di luogo, sono ritenuti idonei ad essere impiegati in attività illecite e per questo anch’essi sequestrati. Si tratta di: una maschera di carnevale in gomma raffigurante uno zombie; una coppia di ricetrasmittenti; alcune targhe per veicoli e ciclomotori; alcuni smartphone e una tessera sanitaria intestata ad una terza persona. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per svolgere ogni utile approfondimento di tipo tecnico-scientifico prodromico a eventuali sviluppi investigativi.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Livorno ha disposto a carico dell’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile

