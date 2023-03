In casa circa 10 grammi di hashish e 2.500 euro: denunciato

Un giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La somma, ritenuta dai carabinieri verosimilmente provento dell’attività di spaccio, è stata sequestrata

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi, i carabinieri della Compagnia di Livorno nel corso di un controllo nel quartiere Corea hanno rinvenuto e sequestrato in casa ad un giovane circa 10 grammi di hashish suddivisi in dosi e materiale per il confezionamento della droga. I militari hanno inoltre rinvenuto 2.500 € di cui non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione e pertanto, ritenuta dai carabinieri verosimilmente provento dell’attività di spaccio, è stata sottoposta a sequestro. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Condividi: