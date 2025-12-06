In casa cocaina, eroina e quasi 4mila euro: arrestato 37enne

L’uomo, già sottoposto a lavori socialmente utili, è stato portato in carcere. La Squadra Mobile lo seguiva da giorni monitorandone gli spostamenti. Nell'abitazione circa 190 grammi tra cocaina ed eroina, quasi 4.000 euro in contanti e un bilancino

La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni trovato in possesso di circa 190 grammi di sostanza stupefacente – tra eroina e cocaina – presumibilmente destinata allo spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile, che da giorni seguiva l’uomo, monitorandone gli spostamenti e sospettando un’attività di cessione di droga. Venerdì mattina, all’uscita dalla sua abitazione, è scattato il controllo: nella tasca del giubbotto l’uomo nascondeva 37 involucri in cellophane termosaldati, distinti per colore: nei blu l’eroina, nei bianchi la cocaina. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: in casa gli agenti hanno trovato altro stupefacente, per un totale di circa 190 grammi (120 di cocaina e 70 di eroina), un bilancino di precisione perfettamente funzionante e quasi 4.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo stava già scontando una pena alternativa – tre anni di lavori di pubblica utilità – per un reato analogo commesso esattamente due anni fa. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Livorno su disposizione del magistrato di turno. Si precisa che il procedimento è ancora in fase preliminare: le accuse dovranno essere confermate in sede di giudizio. Solo una condanna definitiva potrà sancirne la colpevolezza.

