In casa eroina, cocaina e oltre 3mila euro: arrestato

Nell’appartamento gli agenti hanno trovato circa 20 grammi di eroina, altrettanti di cocaina già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e oltre 3mila euro in contanti. L'uomo era evaso dai domiciliari

È stato notato mentre si trovava fuori casa, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare. È quanto accaduto nella tarda mattinata di venerdì quando gli agenti della polizia, impegnati in un servizio di pattugliamento in abiti civili, transitando davanti a un bar hanno riconosciuto un soggetto già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti giudiziari e hanno deciso di approfondirne il controllo. Si tratta di un trentenne, già sottoposto alla detenzione domiciliare come pena alternativa al carcere per una precedente condanna inflittagli per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al momento del controllo, però, l’uomo risultava fuori dall’abitazione in un orario non consentito: in altre parole, secondo quanto ricostruito dalla questura, era evaso. Per questo motivo, gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno effettuato una verifica anche all’interno dell’appartamento dell’uomo, dove avrebbe dovuto trovarsi nell’orario del controllo. Il sospetto degli agenti avrebbe trovato conferma proprio nell’abitazione: all’interno sono stati rinvenuti circa venti grammi di eroina e altri venti grammi circa di cocaina, quest’ultima già suddivisa in dosi. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno inoltre trovato un bilancino di precisione e oltre tremila euro in contanti, elementi che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero riconducibili alla presunta attività di spaccio. Alla luce di quanto emerso, il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza per i reati di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato quindi sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato e l’Autorità giudiziaria ha confermato la misura cautelare, disponendo anche l’applicazione del braccialetto elettronico di controllo. Le risultanze delle attività eseguite e gli elementi probatori acquisiti, conclude la nota stampa, saranno ora vagliati dal Giudice. Nel rispetto dei diritti della persona indagata, quest’ultima è da ritenersi presunta innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, quella delle indagini preliminari, sino a un eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©