In due sul monopattino, poi passano con il rosso: multa

Proseguono i controlli dell’Arma su tutto il territorio provinciale nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo disposta dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura.

In centro a Livorno, i Carabinieri hanno individuato un 33enne alla guida di un monopattino elettrico mentre percorreva via Grande trasportando un passeggero. Nonostante questo comportamento vietato e pericoloso, l’uomo, incurante del semaforo rosso, è passato, creando ulteriore pericolo per la circolazione stradale del centro.

Una pattuglia dei carabinieri a breve distanza è subito intervenuta, elevando una sanzione amministrativa per un importo complessivo pari a 217 euro.

L’occasione è propizia per ricordare che anche i monopattini elettrici sono soggetti alle norme del codice della strada e quando si è alla guida di un qualsiasi mezzo, è sempre opportuno tenere comportamenti prudenti.

