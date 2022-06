In fuga dalla polizia su una moto rubata senza mai aver conseguito patente: denunciato

Alle 1,30 di notte tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno, una volante in via Firenze si è messa all’inseguimento di una moto che alla vista della volante si è data a una fuga precipitosa. Il conducente del mezzo è stato fermato poco più tardi nei pressi della stazione centrale. Il mezzo da controllo in banca dati SDI, è risultato provento di furto denunciato in data 27 maggio 2022 dal legittimo proprietario al quale è stato restituito poco dopo.

Il conducente del mezzo, identificato per un cittadino tunisino dell’87, in regola sul territorio nazionale, è stato accompagnato negli uffici della questura e indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, inoltre è stato anche sanzionato per guida senza patente, mai conseguita.

