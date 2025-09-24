In fuga dalla polizia sullo scooter, cade e viene arrestato

Da viale Carducci, dopo una serie di manovre fatte di cambi repentini di direzione e brusche frenate, lo scooterista ha perso il controllo del mezzo, rovinando al suolo e terminando la sua fuga tra i vicoli della zona Garibaldi: sequestrato un panetto e mezzo di hashish, varie banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione

Notte movimentata tra domenica 21 e lunedì 22 settembre quando intorno all’1.5o un 24enne ha tentato di sfuggire ad un controllo di polizia in viale Carducci. Alla vista dell’auto delle volanti, il giovane – già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona – è scappato a bordo del suo scooter. Ne è scaturito un inseguimento con manovre pericolose, brusche frenate e repentini cambi di direzione nel tentativo di seminare gli agenti. La fuga è terminata poco dopo quando ha perso il controllo del mezzo cadendo nei vicoli della zona Garibaldi. Ha poi tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato in via della Pina d’Oro.

Durante i controlli, gli agenti gli hanno rinvenuto addosso un panetto e mezzo di hashish, un bilancino di precisione e diverse banconote di piccolo taglio. Materiale che, secondo la polizia, lascia presumere una detenzione ai fini di spaccio. Sul posto è intervenuto anche il 118 per verificare le condizioni a seguito della caduta: se l’è cavata con lievi escoriazioni ad un piede. Il 24enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari. La polizia, precisa nel comunicato stampa del 24 settembre, che il procedimento penale è ancora in corso e che le contestazioni dovranno essere verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà accertare la colpevolezza dell’indagato.

