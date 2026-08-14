In fuga in scooter con la droga nel calzino: arrestato

L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha eseguito l’arresto di un uomo per i reati di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Una volante, nel pomeriggio del 9 agosto, ha visto un uomo uscire dalla sua abitazione che, alla vista dell’autovettura di servizio, è salito a bordo di un motociclo dandosi alla fuga. È iniziato così un inseguimento per le vie del centro cittadino, terminato con l’arresto del soggetto, che, prima di essere raggiunto, ha lanciato un calzino contenente numerosi involucri di cellophane termosaldati di diverse colorazioni, con al loro interno della sostanza in polvere di colore bianco, presumibilmente di tipo cocaina. È stata quindi estesa la perquisizione all’abitazione, dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente e denaro. Il soggetto, su disposizione del pm di turno, è stato quindi portato alle Sughere. Il procedimento penale, si legge nel comunicato stampa, è nella fase delle indagini preliminari e, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

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