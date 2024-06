In fuga su uno scooter senza assicurazione e revisione, denunciati

Inseguiti da piazza della Repubblica a viale Carducci: due giovani denunciati per resistenza in concorso, inoltre il conducente dello scooter sanzionato per guida senza patente

Denunciati in stato di libertà per il reato di resistenza in concorso due cittadini tunisini del 1999 e 2002. A bordo di un SH300, mentre transitavano in piazza della Repubblica, alla vista della volante si sono dati alla fuga con una guida spericolata, si legge in un comunicato stampa, mettendo a repentaglio l’incolumità. Dopo un inseguimento gli agenti sono riusciti a fermarli in viale Carducci. Dai successivi accertamenti è risultato che lo scooter, affidato da una cittadina livornese, risultava essere privo di copertura assicurativa e revisione periodica, mentre il conducente non era in possesso della patente di guida. Per questo motivo, il conducente è stato anche sanzionato per reati previsti dal codice della strada. Inoltre, la proprietaria del motorino (sequestrato) è stata sanzionata in quanto ne consentiva la guida a persona priva di patente. Le volanti sono anche intervenute in centro dove un cittadino stava inseguendo uno straniero che aveva infranto il vetro della sua auto parcheggiata in scali Saffi per cercare di rubare delle bottiglie di birra che si trovavano al suo interno. Lo straniero, che da successivi accertamenti risultava essere cittadino tunisino del 1974 con numerosi precedenti di polizia e penali, è stato fermato e denunciato per tentato furto aggravato nonché per reiterata violazione all’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. Da precisare che i procedimenti non sono ancora definiti e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©