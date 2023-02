In giro con 1,2 kg di cocaina nel bauletto dello scooter: arrestato

La droga sequestrata ha un elevato grado di purezza; in considerazione di ciò e del notevole quantitativo, si possono stimare circa 3.000 dosi sottratte allo spaccio per un controvalore di circa 180.000 euro

I carabinieri del nucleo investigativo di Livorno, durante un recente controllo, hanno notato un 34enne tunisino aggirarsi, con fare sospetto e senza apparente meta, tra le vie del centro a bordo di uno motoveicolo. I militari hanno tentato una prima volta di fermare l’uomo il quale però ha tentato una breve fuga, venendo fermato dopo pochi metri.

Quando i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e del suo motorino è stato chiaro il motivo del tentativo di fuga: nel bauletto portacasco è stato rinvenuto un panetto confezionato in cellophane del peso di 1,2 kg contenente cocaina.

Da un primo esame, la droga ha un elevato grado di purezza; in considerazione di ciò e del notevole quantitativo, si possono stimare circa 3.000 dosi sottratte allo spaccio per un controvalore di circa 180.000 euro.

Il 34enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato al carcere delle Sughere. Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere. I controlli dei carabinieri, anche da parte del Nucleo Investigativo “in borghese” e veicoli “in tinta civile”, continueranno.

