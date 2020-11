In giro con 70 kg di rame nei carrelli della spesa: denunciato minorenne

I militari, contattati da alcuni cittadini e intervenuti nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Livorno, hanno trovato il giovane mentre era intento ad asportare un quantitativo di rame di circa 70 kg

Mediagallery La refurtiva è stata interamente recuperata dagli uomini dell’Arma che l’hanno repentinamente restituita agli aventi diritto. L’autorità giudiziaria dei minori è stata informata dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno

Nel corso della notte tra il 12 e il 13 novembre i carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile, hanno denunciato a piede libero un minorenne italiano per furto di rame (foto d’archivio). I militari, contattati da alcuni cittadini e intervenuti nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Livorno, hanno trovato il giovane mentre era intento ad asportare un quantitativo di rame di circa 70 kg e più. La refurtiva era stata messa dentro ad alcuni carrelli della spesa. Il minorenne era in compagnia di altri due individui che sono riusciti però a darsi alla fuga mentre lui è stato invece fermato e identificato dalle forze dell’ordine.

La refurtiva è stata interamente recuperata dagli uomini dell’Arma che l’hanno repentinamente restituita agli aventi diritto. L’autorità giudiziaria dei minori è stata informata dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno.