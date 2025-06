In giro con un coltello di 34 centimetri: denunciata

Il coltello sequestrato dai carabinieri del Norm

La donna, che non ha saputo fornire una giustificazione, è stata fermata dai carabinieri in via Modigliani e denunciata

Denunciata in stato di libertà una donna straniera 60enne per il reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. A seguito di una lite in corso, i carabinieri del Norm sono intervenuti in centro e hanno rintracciato la donna in via Modigliani. Fermata per essere controllata e identificata, i militari hanno notato che stringeva in mano un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 34 centimetri di cui 21 di lama. Nonostante il tentativo di disfarsene alla vista della pattuglia la 60enne, che non ha saputo fornire una giustificazione in merito al perché avesse l’arma, è stata denunciata in stato di libertà ai sensi dell’art. 4 Legge n.110/75 e il coltello è stato sottoposto a sequestro. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©