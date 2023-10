In moto contro un albero: grave 20enne

Si è schiantato contro un albero in località Mortaiolo a Vicarello quando l’orologio segnava le 17,30 del pomeriggio di venerdì 29 settembre. Protagonista dell’incidente un giovane di 20 anni che, secondo le ricostruzioni effettuate dagli agenti preposti, avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo del suo mezzo a due ruote per motivi ancora da chiarire.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono sopraggiunti i volontari della Misericordia di Vicarello e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Collesalvetti con il medico a bordo. Sul luogo dello schianto anche l’elisoccorso di Pegaso alzatosi dall’eliporto di da Massa. Il 20enne è stato trasportato all’ospedale di Cisanello. Per lui si parla di trauma cranico e fratture diffuse su tutto il corpo. Le sue condizioni rimangono serie ma, per fortuna, non in pericolo di vita.

