In quattro tentano un furto al supermercato per quasi 3.000 €, inseguiti e presi

Arrestata una donna di 21 anni per tentata rapina in concorso con altre tre connazionali (una donna e due uomini tra i 19 e i 23 anni) denunciati in stato di libertà per il medesimo reato. All’interno di un supermercato i quattro si sono impossessati di un grosso quantitativo di merce e una volta scoperti hanno provato a scappare. Aggredito e malmenato l’addetto alla sicurezza del supermercato che è riuscito a fermare la donna

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, a seguito di intervento eseguito in un noto supermercato, hanno tratto in arresto una 21enne di origini romene residente a Napoli per tentata rapina in concorso con altre tre connazionali, questi ultimi denunciati in stato di libertà per il medesimo reato. Come si legge in un comunicato stampa del 15 novembre, all’interno dell’esercizio commerciale i quattro si sarebbero aggirati tra gli scaffali impossessandosi di un grosso quantitativo di merce, quasi 3.000 euro, in due carrelli che riuscivano a portare oltre le barriere dell’area di vendita. A quel punto, capito di essere stati notati, hanno abbandonato la refurtiva per cercare di guadagnare rapidamente la fuga aggredendo e malmenando l’addetto alla sicurezza che è riuscito però a bloccare la giovane fino all’arrivo dei carabinieri. Dopo aver tratto in arresto la 23enne, attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e sulla base di testimonianze i militari sono riusciti ad identificare anche gli altri tre complici (una donna e due uomini, tutti di età compresa tra i 19 e i 23 anni, anch’essi residenti a Napoli) denunciandoli in stato di libertà per tentata rapina. L’arrestata, espletate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Livorno è stata tradotta alla casa circondariale di Pisa e la refurtiva è stata immediatamente riconsegnata. A seguito di udienza al Tribunale di Livorno, il Giudice ha convalidato l’arresto della 21enne e disposto la custodia cautelare in carcere.

