In scooter senza patente, senza assicurazione, senza revisione e positivo all’alcol test

Scooter sequestrato, fermo amministrativo di 3 mesi e 4.961,40 € di multa. Una pattuglia della polizia municipale ha intimato l'alt allo scooterista in via Provinciale Pisana notando che allo scooter era stato asportato il blocchetto d'accensione

Mercoledì 9 agosto una pattuglia impegnata nel controllo di via Provinciale Pisana ha notato un uomo a bordo di uno scooter al quale era stato asportato il blocchetto d’accensione. Gli agenti insospettiti dalla cosa hanno intimato l’alt al conducente. Dal successivo controllo documentale, è risultato che l’uomo, un livornese di 46 anni, era sprovvisto della patente di guida perchè mai conseguita, che il veicolo era privo dell’assicurazione di responsabilità civile scaduta il 12/08/2021 e che la revisione periodica era stata omessa per due volte (l’ultima era stata effettuata a giugno 2019). Sottoposto in un primo momento a pre-test etilometrico è risultato positivo e quindi successivamente accompagnato negli Uffici della municipale è stato sottoposto ad accertamento con etilometro che ha dato anch’esso risultati positivi con tasso alcolemico di 0,67 g/L nella prima prova e 0,58 g/L nella seconda. Al conducente dello scooter sono state quindi contestate le seguenti violazioni: guida in stato di ebbrezza art.186 c.2a 543 €; guida senza patente art 116 c.15 e 17 3.570 €; veicolo sprovvisto di RCA art.193 c.2 606,20 €; omessa revisione per due volte art.80 c.14 242,20 €. Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e al fermo amministrativo dello stesso per tre mesi.

Condividi: