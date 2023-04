In sei entrano nel negozio, poi in quattro fuggono con la refurtiva

Parla la negoziante: "Si sono sparpagliati, cercavo di tenerli sotto controllo ma la situazione era tesa. Poi in 4 sono riusciti a scappare rubando articoli di pelletteria. Mi sono sentita di fare il post su Fb come unica arma per evitare che la cosa passasse in sordina e per mandare un messaggio di avvertimento ai colleghi negozianti"

“Mi sono sentita di fare il post su Fb come unica arma per evitare che la cosa passasse in sordina. Una voce sui social per denunciare quanto accaduto e mandare un messaggio di avvertimento ai colleghi negozianti”. A parlare a QuiLivorno.it è Cristiana, nipote di Gabriella Cuccuini e titolare dell’omonimo negozio in piazza Grande, che il 6 aprile intorno alle 18 insieme alla mamma Monica era al lavoro in negozio, come raccontato nel post Fb pubblicato il 7 aprile, quando sono entrati sei uomini: “Le facce poco raccomandabili e il loro movimenti strani ci hanno messo subito in allarme – spiega – Mia madre stava servendo e quando ad un certo punto si sono sparpagliati per il negozio io ho chiuso la porta per paura che potessero prendere qualcosa e portarlo via. Nel frattempo cercavo di tenerli sotto controllo. Poi quando la clientela è uscita abbiamo dovuto riaprire la porta per forza di cose e in quel momento è entrato un negoziante di un negozio vicino al nostro che ha riconosciuto questi 6 uomini come coloro che erano entrati poco prima da lui. Con il collega c’erano le forze dell’ordine che ringraziamo per la tempestività”. La situazione ad un certo punto è degenerata. Approfittando della porta aperta 4 dei 6 uomini sono fuggiti alla vista delle forze dell’ordine, due invece non sono riusciti a scappare. Alla fine i 4 fuggitivi sono riusciti a rubare articoli di pelletteria per alcune centinaia di euro. “Noi – continua Cristiana – non abbiamo potuto sporgere la denuncia perché i due uomini rimasti in negozio la merce non ce l’avevano. Per fortuna la situazione seppur difficile e tesa non è sfociata in violenza. E così ho pensato di scrivere un post sui social per raccontare l’accaduto senza accusare nessuno e senza alzare polveroni sulla delinquenza”.

Condividi: