In strada con un coltello a serramanico in tasca: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Livorno centro, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di origini nordafricane residente a Livorno per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Durante un servizio di pattuglia nel territorio di loro giurisdizione, i carabinieri hanno sottoposto a controllo l’uomo, mentre percorreva a piedi via Del Fante e hanno deciso di identificarlo.

Alla richiesta dei militari di esibire i documenti lo stesso ha cercato di eludere il controllo, destando i sospetti dei militari che hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo ad una perquisizione personale di iniziativa che ha consentito di rinvenire un coltello a serramanico con lama di 8 cm, occultato in una tasca dei pantaloni e pronto all’uso.

Non avendo saputo fornire alcuna giustificazione sul motivo del trasporto, l’arma bianca è stata sequestrata e per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà ai sensi della vigente normativa per la tutela delle sicurezza pubblica.

