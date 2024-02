In tasca 45 grammi di “coca”, a casa 2 chili di hashish: arrestato

Nella giornata di sabato 3 febbraio, le volanti della polizia hanno arrestato, ex art. 73 DPR 309/90 uno straniero di nazionalità tunisina classe 1980.

Durante un controllo in piazza Garibaldi, gli agenti della questura hanno fermato un uomo trovato in possesso di 45 grammi di cocaina. Successivamente, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Qui sono stati trovato e sequestrati 2144.03 grammi di hashish. Il responsabile è stato quindi accompagnato alla casa circondariale “Le Sughere”

