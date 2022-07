In Variante con la carrozzina elettrica, scortato dalla polizia

Aveva imboccato la Variante creando una lunga fila di auto, raggiunto e salvato da una pattuglia della Polizia Municipale insieme ad una della polizia. Il commissario Del Gigio Alessio e il Sov.Te Cellai Andrea hanno portato l'uomo in sicurezza in una strada da lui percorribile

In Variante con la sua carrozzina elettrica è stato raggiunto e scortato da una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e quindi portato in sicurezza. Alcuni automobilisti il 5 luglio hanno segnalato la presenza del sig. Paolo (nome di fantasia, come scrive in un post Fb la Questura di Livorno) che non rendendosi conto della pericolosità del suo percorso, per sé e per gli altri, con il suo mezzo aveva imboccato la Variante creando una lunga fila di auto. Prontamente intervenuti una pattuglia della Polizia Municipale insieme alla pattuglia della polizia con il Commissario Del Gigio Alessio e del Sov.Te Cellai Andrea che hanno portato l’uomo in sicurezza in una strada da lui percorribile.

Condividi: