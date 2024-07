Incastrato tramite l’app YouPol: denunciato per spaccio. Sequestrati 16mila euro

Fermato per strada nel luogo indicato nella piattaforma YouPol, dove solitamente avveniva la cessione dello stupefacente, è stato trovato in possesso di alcune dosi. La successiva perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione e delle pertinenze ha permesso di trovare e sequestrare altra sostanza stupefacente, pronta per lo spaccio, una bilancina di precisione ed oltre 16.000 euro in contanti

La squadra mobile della polizia, nella serata del 24 luglio, ha indagato in stato di libertà un giovane livornese, classe 2001, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish) pari a 44 grammi già divisa in dosi confezionate e pronte per la vendita.

Varie segnalazioni erano giunte agli uffici della Questura, da parte di anonimi effettuate tramite il sistema telematico YouPol, che segnalava l’illecita attività del giovane all’interno della propria abitazione e nelle vie limitrofe.

L’attività di analisi delle risultanze, unitamente ai tradizionali servizi di osservazione, ha portato il personale della Squadra Mobile all’individuazione del soggetto nella tarda serata del 24 luglio; fermato per strada nel luogo indicato nella piattaforma YouPol, dove solitamente avveniva la cessione dello stupefacente, è stato trovato in possesso di alcune dosi. La successiva perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione e delle pertinenze ha permesso di trovare e sequestrare altra sostanza stupefacente, pronta per lo spaccio, una bilancina di precisione ed oltre 16.000 euro in contanti.

Si fa noto che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©