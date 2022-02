Incendio a Chioma, sul posto un escavatore da 90 quintali squadre da terra e due elicotteri

Secondo una prima stima bruciati circa 6000 mq. I tecnici livornesi hanno portato un escavatore da 90 quintali che è risultato indispensabile per aprire la strada nel bosco ai mezzi antincendio

Incendio boschivo in località Chioma, nel comune di Rosignano Marittimo (il video uno e video due dell’elicottero in volo). Sul posto, il 12 febbraio, due squadre della Misericordia di Montenero, una della Svs, due della Pubblica Assistenza di Rosignano e due elicotteri. Quella interessata è una zona densamente boscata e secondo una prima stima sono bruciati circa 6000 metri quadrati. La sala operativa regionale ha provveduto immediatamente ad inviare anche un elicottero per cercare di contenere le fiamme. Purtroppo, a causa del forte vento in zona, le fiamme si sono propagate velocemente nella macchia mediterranea e, su richiesta del direttore operazioni del sistema regionale antincendio, è stato attivato un secondo elicottero, che è giunto a dare manforte nelle opere di spegnimento. Le operazioni di bonifica e sorveglianza andranno avanti per tutta la notte. In supporto, nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza, con uomini e mezzi c’è anche la Protezione Civile del Comune di Livorno. I tecnici livornesi hanno portato un escavatore da 90 quintali che è risultato indispensabile per aprire la strada nel bosco ai mezzi antincendio. Inoltre hanno fornito acqua e beni di prima necessità a tutte le persone impegnate nelle operazioni. Anche la mattina del 13 febbraio con il supporto della ditta Abate stanno eseguendo movimentazione di terra e creando “stacchi” ovvero strade tra l’area di incendio ed il bosco. “Intervento difficile – commenta il sindaco Luca Salvetti – complicato dal forte vento, condotto in collaborazione con tanti soggetti e nel quale la nostra protezione civile si è ancora una volta distinta per capacità e disponibilità. Molte ore di lavoro di tutta la struttura che ringrazio pubblicamente”.