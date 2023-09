Incendio a Collesalvetti, sale sul tetto e si salva

Foto fornita dai vigili del fuoco

Una persona di 44 anni, salita sul tetto per rifugiarsi, è stata recuperata in buone condizioni dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno con l’autoscala e l’autobotte, a Collesalvetti, per un incendio in appartamento. Una persona di 44 anni, salita sul tetto per rifugiarsi, è stata recuperata in buone condizioni dai vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di “smassamento” e messa in sicurezza. Ingenti i danni all’abitazione. Sul posto carabinieri, polizia municipale e 118. Cause da accertare.

