Incendio alla sottostazione elettrica, sesto rogo in pochi giorni. “Non tralasciamo alcuna ipotesi”

La sottostazione elettrica in via Giacomelli accanto al cavalcavia della stazione

Il primo nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, l'ultimo il 1 novembre alle 21,30 in via Giacomelli alla sottostazione elettrica. Nessuna ripercussione sulla rete ferroviaria. Indagini in corso congiunte di polizia, carabinieri e finanza

Incendio alla sottostazione elettrica, ubicata accanto al cavalcavia della stazione. E’ avvenuto il 1 novembre intorno alle 21,30 quando i residenti di via Giacomelli hanno udito un forte boato. Questo episodio è l’ultimo di una serie di episodi incendiari avvenuti a Livorno nelle ultime ore. Nell’ordine, il primo nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre in viale Italia, nei pressi dell’ippodromo; gli altri 4 nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre (via delle Cateratte alle 23,45 del 31 ottobre, poi in successione nel corso della notte via Salvatore Orlando, via del Littorale e via Masi) per un totale di sei. Per quanto riguarda l’incendio alla sottostazione, prontamente domato dai vigili del fuoco come gli altri, a prendere fuoco sono state 3 centraline. Il rogo è partito da una centralina e poi si è propagato. RFI conferma l’accaduto e fa sapere che l’incendio non ha avuto ripercussioni sul servizio ferroviario e sulla circolazione. Se ci sia un collegamento tra tutti o alcuni incendi lo stabiliranno le indagini che a ritmo serrato stanno portando avanti in sinergia le forze dell’ordine (polizia, carabinieri e finanza) “senza tralasciare alcuna ipotesi” come scritto in un comunicato del 1 novembre all’indomani della striscia notturna di incendi in una notte.

Condividi: