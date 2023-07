Incendio all’alba in via della Cinta Esterna

L'evento si è verificato vicino al distributore di carburante, davanti al Mercatino Americano. Alcuni ciclomotori sono stati spostati impedendo il loro coinvolgimento grazie anche al tempestivo intervento di alcuni vigili del fuoco fuori servizio

Intorno alle 4,15 del mattino di domenica 16 luglio circa i vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in via della Cinta Esterna in seguito ad un incendio che ha coinvolto uno scooter, andato distrutto e un’autovettura seriamente danneggiata (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per vedere il VIDEO fornito dal Centro di Documentazione dei Vigili del Fuoco di Livorno).

