Incendio all’ex hotel Corallo

In corso di svolgimento le operazioni di messa in sicurezza, al momento non risultano esservi persone coinvolte

Tutt’ora in corso un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio nella struttura dell’ex hotel Corallo in via Ugo Foscolo. In corso di svolgimento le operazioni di messa in sicurezza, al momento non risultano esservi persone coinvolte.

