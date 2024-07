Incendio contenuto in via Passaponti

Incendio in un’abitazione di via Passaponti. E’ accaduto intorno alle 10 di stamattina. Sembra per fortuna di entità ridotta. A prendere fuoco il quadro elettrico di una abitazione. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e la Svs in via precauzionale. Nessun ferito e nessun danno particolare: un po’ di annerimento sul muro.

