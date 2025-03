Incendio da Gino Store: “Grazie ai vigili del fuoco”. Il bilancio è di 8 vetture a fuoco

In tutto 8 le vetture a fuoco: quattro parcheggiate nel piazzale e 4 all'interno del salone lungo la vetrina: "Attualmente, ad eccezione della parte investita dalle fiamme, i restanti locali sono agibili ed accessibili dal personale che sta operando a pieno ritmo per consentire l’accesso alla clientela già in questa settimana"

In seguito all’incendio di stanotte, il gruppo Gino spa che ringraziamo per la disponibilità fa sapere che “nella prima mattina di oggi 12 marzo, intorno alle ore 4, nella concessionaria automobilistica del nostro Gruppo in via Provinciale Pisana 570 si è sviluppato un incendio che parrebbe aver avuto la sua origine nel piazzale esterno alla struttura, investendo quattro veicoli parcheggiati per poi espandersi lungo la vetrina del salone espositivo della Gino Store coinvolgendo altre quattro auto ubicate all’interno del salone. L’incendio è stato contenuto grazie al tempestivo ed efficace intervento del personale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno che sin d’ora ringraziamo. Attualmente, ad eccezione della parte investita dalle fiamme, i restanti locali sono agibili ed accessibili dal personale della Gino che sta operando a pieno ritmo per consentire l’accesso alla clientela già nella presente settimana non appena concluse le operazioni di sanificazione dell’area”. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

