Incendio di sterpaglie vicino all’autostrada

Dalle 17 circa, fino verso le 21 di mercoledì 21 settembre, sono stati impegnati i vigili del fuoco di Livorno e i volontari della Pubblica Assistenza di Collesalvetti- Protezione Civile Antincendio Boschivo per alcuni roghi di sterpaglie

Dalle 17 circa, fino verso le 21 di mercoledì 21 settembre, sono stati impegnati i vigili del fuoco di Livorno e i volontari della Pubblica Assistenza di Collesalvetti- Protezione Civile Antincendio Boschivo per alcuni roghi di sterpaglie nella zona perimetrale del Faldo e sotto l’autostrada A12 in alcuni punti a Collesalvetti. Ben 6000 mq di terreno bruciato.

Le fiamme alimentate dal vento hanno reso difficili le operazioni di estinzione.

Piccolo incendio nel pomeriggio anche in località Mortaiolo, dove è andato in fumo circa un ettaro di terreno.

Condividi: