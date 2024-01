Incendio di un cassone in via Enriques al Picchianti

E’ stato notato da buona parte della città, fino a via della Cinta Esterna, il fumo divampato in via Enriques, zona Picchianti. Era relativo all’incendio di un cassone. I vigili del fuoco hanno tempestivamente domato l’incendio.

