Incendio domato all’ex Pirelli

Intervento dei vigili del fuoco con due mezzi all’ex Pirelli, in via della Meridiana, dove ha preso fuoco del materiale presente all’interno della struttura per motivi da accertare. L’area interessata dal rogo è stata messa in sicurezza. Sul posto in via precauzionale era sopraggiunta la Svs. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

