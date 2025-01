Incendio in appartamento a Corea

Quattro feriti tra cui un uomo di 64 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione. Circa 15 condomini incolumi presi in carico dalla Protezione Civile

Pericoloso incendio in un appartamento nel quartiere Corea, in via Don Davide Albertario. Quattro in tutto i feriti assistiti dal personale del 118 (quattro ambulanze della Svs da via San Giovanni, una della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, un’automedica del 118 e un mezzo della Misericordia di via Verdi) sopraggiunto sul posto insieme ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad Anpana.

La maxi-emergenza , gestita dalla centrale operativa del 118 e dichiarata terminata alle 6.17, è scattata poco prima delle 5. Uno dei quattro feriti, un uomo di 64 anni, assistito dal medico, ha necessitato dell’intubazione ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno e ricoverato successivamente nel reparto di Rianimazione. Tre invece gli intossicati in maniera lieve trasportati in codice giallo in Osservazione a Livorno. Circa 15 i condomini incolumi presi in carico dalla Protezione Civile e trasportati all’interno della Sala Pamela Ognissanti dell’ex Circoscrizione 1. Sul posto di prima mattina anche il sindaco Luca Salvetti, raggiunto poi dall’assessore al sociale Andrea Raspanti, dal dirigente della Protezione Civile Lorenzo Lazzerini e dai rappresentanti di Casalp. Sulle cause, ancora da stabilire, stanno indagando i vigili del fuoco.

Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni per l’eventuale rientro negli appartamenti non danneggiati e soluzioni di emergenza per coloro che non potranno rientrare in casa nell’immediato.



