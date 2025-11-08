Incendio in appartamento, quattro persone in ospedale

Paura questa mattina, sabato 8 novembre, intorno alle 7 nelle vicinanze di piazza Mazzini, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento.

Quattro persone – tre donne e un bambino di 12 anni – sono rimaste coinvolte, respirando fumo di materiale plastico. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in codice verde al pronto soccorso di Livorno per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Livorno, due ambulanze (una della Croce Rossa e una della Misericordia), la polizia e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione. La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 7.

