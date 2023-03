Incendio in appartamento, soccorse 6 persone

Sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine (polizia e carabinieri) e 118. In totale 6 le persone soccorse (3 adulti e 3 minori), di cui 5 quelle rimaste intossicate lievemente

Momenti concitati in via del Pastore dove poco prima delle 14 sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine (polizia e carabinieri) e 118 (con tre ambulanze) a seguito di un incendio in appartamento. Da chiarire le cause del rogo. La Svs, partita dalla sede distaccata di via Ricci, ha portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso tre persone. In totale 6 le persone soccorse (3 adulti e 3 minori), di cui 5 quelle rimaste intossicate lievemente.

Condividi: