Incendio in appartamento, tragedia alla Rosa

Un uomo ha perso la vita in un incendio all’interno di una abitazione alla Rosa. E’ accaduto ieri pomeriggio. La vittima era sola e non è riuscita a salvarsi. Sul posto la polizia con la scientifica, i vigili del fuoco e la Svs. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato l’appartamento aperto, senza fiamme, rinvenendo l’uomo privo di vita nel bagno, dove l’incendio si è originato ed è rimasto confinato. Sono in corso le indagini per stabilirne le cause. La vittima era del 1959.

